К тушению пожара на складе в Подмосковье привлекли вертолеты

В Некрасовском к тушению огня на складе привлекли два вертолета Ми-8

В Некрасовском Московской области к тушению пожара привлекли два вертолета Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На обнародованных кадрах можно заметить, что авиация сбрасывает воду прямо в очаг возгорания.

По данным Telegram-канала МЧС, на данный момент огонь удалось локализовать на площади 12 тыс. кв/м.

Возгорание в поселке Некрасовский в Московской области возникло 10 сентября. По данным специалистов, к месту инцидента направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения и технику.

В оперативных службах заявили, что в результате возгорания склад почти полностью рухнул.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 15 тыс. кв. метров. На обнародованных кадрах можно заметить, что над складскими помещениями поднялся огромный столб черного дыма.

Ранее Чемпионат России по выездке оказался сорван из-за пожара в Подмосковье.