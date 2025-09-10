Еще один российский аэропорт приостановил работу

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого Кореняко сообщил, что в аэропортах Сочи (Адлер) и Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на полеты гражданской авиации.

8 сентября в аэропорту Новосибирска (Толмачево) наблюдались массовые задержки рейсов. Среди городов, откуда запоздали рейсы: Владивосток, Иркутск, Абакан, Братск, Сочи, Кызыл, Усть-Каменогорск, Пекин, Благовещенск и Новокузнецк. Рейс, направлявшийся в Санкт-Петербург, был отменен.

7 сентября сотни пассажиров застряли в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ограничений, вызвавших задержки рейсов в Москву, Екатеринбург и Анталью. Работа воздушной гавани была парализована до 9 утра, пассажирам пришлось ночевать в воздушной гавани.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.