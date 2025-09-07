Сотни пассажиров застряли в аэропорту Нижнего Новгорода

Из-за ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода сотням пассажиров пришлось ночевать в воздушной гавани, сообщает NN.ru.

В статье отмечается, что самолеты не летали до 9:00. Из-за ограничений утренние рейсы в Москву и Екатеринбург задержались. А самолет в Анталью, который должен был улететь в 3:40, не покидал воздушную гавань почти семь часов.

«Народу не очень много, большого кипиша нет. А из-за того, что это была ночь, все сонные, пытались спать. Места хватило всем, даже стулья свободные есть», — рассказала пассажирка Татьяна.

Представитель Росавиации Артем Кореняко опубликовал пост с данными о приостановке работы аэропорта в 2:50. Он пояснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром Минобороны заявило, что в соседней с Нижегородской Рязанской области нейтрализовали один дрон. Всего над регионами РФ сбили 69 беспилотников.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи во время приостановки полетов.