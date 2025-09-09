Аэропорт Калуги приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Калуги введены ограничения на полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

Ночью 9 сентября стало известно, что международный аэропорт Сочи приостановил работу. Спустя некоторое время обслуживание рейсов в воздушной гавани было возобновлено.

7 сентября сообщалось, что из-за ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) сотням пассажиров пришлось ночевать в воздушной гавани. В Росавиации заявили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи во время приостановки полетов.