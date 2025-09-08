На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Новосибирска задержали десятки рейсов

Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Александр Кряжев/РИА Новости

В аэропорту Новосибирска «Толмачево» задерживаются более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Отмечается, что на прилет задержали рейсы из Владивостока, Иркутска, Абакана, Братска, Сочи, Кызыла, Усть-Каменогорска (Казахстан), Пекина (Китай), Благовещенска, Новокузнецка и других городов. Рейс в Санкт-Петербург отменили.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области предупреждала об опасных метеорологических условиях. Ночью и утром в отдельных районах ожидались туманы.

1 сентября более 10 рейсов задержали в аэропорту Калининграда из-за тумана.

Также два самолета, следовавшие из Абакана и Калининграда в Екатеринбург, ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что воздушная гавань продолжает работать. При этом пассажиров предупредили о возможных изменениях в графике полетов из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Ранее была названа причина посадки рейса Лондон — Пекин в Нижневартовске.

