В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

В международном аэропорту Сочи (Адлер) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Антон Кореняко.

Он отметил, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

Ночью 9 сентября стало известно, что аэропорт Сочи приостановил работу. Спустя некоторое время обслуживание рейсов в воздушной гавани было возобновлено.

7 сентября сообщалось, что из-за ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) сотням пассажиров пришлось ночевать в воздушной гавани. В Росавиации заявили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи во время приостановки полетов.