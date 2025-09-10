Бывшего губернатора Курской области взяли под госзащиту по делу о строительстве укреплений

Экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову предоставлена госзащита в рамках заключенной им со следствием сделки по делу о растрате при строительстве укреплений на границе с Украиной. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в рамках заключенного досудебного соглашения в отношении Смирнова, который является главным фигурантом дела и основным свидетелем, применены меры государственной защиты. Также госзащита могла быть предоставлена его близким родственникам и другим участникам судопроизводства. При этом источник не уточнил, в связи с чем экс-губернатору была предоставлена госзащита.

20 августа со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов сотрудничают со следствием по делу о хищениях и заключили соответствующую сделку.

Смирнова и Дедова обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначенныхся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. По данным следствия, Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые соглашались предоставлять ему «откаты» в размере до 15% от суммы договора.

Ранее сообщалось, что обвиняемым в хищениях на укреплениях в Курской области ограничили в доступе к делу.