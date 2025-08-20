Экс-глава Курской области заключил сделку со следствием

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов сотрудничают со следствием по делу о хищениях и заключили соответствующую сделку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Смирнов и Дедов признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

В апреле Смирнова и Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. По данным СМИ, о причастности бывшего главы региона и его заместителя к растрате бюджетных средств стало известно после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области».

Как рассказали в МВД, их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. По данным следствия, Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые соглашались предоставлять ему «откаты» в размере до 15% от суммы договора. Сами подозреваемые свою вину отрицают.

Ранее сообщалось, что обвиняемым в хищениях на укреплениях в Курской области ограничили в доступе к делу.