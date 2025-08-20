На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава Курской области заключил сделку со следствием

ТАСС: бывший глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов сотрудничают со следствием по делу о хищениях и заключили соответствующую сделку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Смирнов и Дедов признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

В апреле Смирнова и Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. По данным СМИ, о причастности бывшего главы региона и его заместителя к растрате бюджетных средств стало известно после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области».

Как рассказали в МВД, их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. По данным следствия, Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые соглашались предоставлять ему «откаты» в размере до 15% от суммы договора. Сами подозреваемые свою вину отрицают.

Ранее сообщалось, что обвиняемым в хищениях на укреплениях в Курской области ограничили в доступе к делу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами