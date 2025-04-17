Оперативные мероприятия велись несколько месяцев: арестован курский экс-губернатор Алексей Смирнов

Проверка в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова шла несколько месяцев. 16 апреля суд арестовал его по обвинению в особо крупном мошенничестве. Смирнова и его первого заместителя обвиняют в хищении как минимум 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. По данным МВД, экс-глава региона допускал к контрактам только тех подрядчиков, кто соглашался на «откат» до 15% от суммы договора.

Оперативные мероприятия в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, арестованного по обвинению в мошенничестве, велись несколько месяцев. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Проверки расходования бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области, начались в 2024 году. Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», — сообщил собеседник агентства. По его словам, вину экс-губернатора подтверждают материалы дела и показания свидетелей.

16 апреля Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следствия избрал Алексею Смирнову меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июня.

Следствие инкриминирует ему хищение не менее 1 млрд руб., в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Алексей Смирнов занимал пост губернатора Курской области с мая по декабрь 2024 года. Он подал в отставку 5 декабря, заявив, что переходит на другую должность. Ряд СМИ связывали его уход с расследованием хищений при строительстве защитных объектов. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что отставка была вызвана необходимостью кризисного управления. Временное исполнение обязанностей губернатора было возложено на Александра Хинштейна.

Обвинения против Смирнова

Сведения о причастности Смирнова и его заместителя Алексея Дедова к хищениям стали известны после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области», сообщил источник «Коммерсанта». Бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и другие фигуранты утверждают, что схема хищений была организована Смирновым и Дедовым.

По версии следствия, к контрактам допускались лишь те подрядчики, кто соглашался выплачивать не менее 15% от суммы договора в качестве вознаграждения. Перечисления производились сразу после аванса.

15 апреля Смирнов был задержан в пентхаусе в Красногорске, 16 апреля — Дедов в Курске. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они вину не признали. Смирнов отказался от дачи показаний, ссылаясь на необходимость изучить материалы дела.

По заявлению официального представителя МВД Ирины Волк, ущерб оценивается более чем в 1 млрд руб. Эта сумма может увеличиться по итогам проверки других контрактов.

Защита Смирнова просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на заболевание сердца. Представитель обвиняемого сообщил, что решение будет обжаловано. Рассмотрение ходатайства по мере пресечения для Дедова назначено на 17 апреля.

10% с укреплений на границе. За что арестован экс-губернатор Курской области Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца. Ему и его бывшему заместителю... 16 апреля 20:07

Дело о «зубах дракона»

Бывший руководитель АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин был задержан через две недели после отставки Смирнова. Вместе с ним были арестованы заместители — Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. В январе Генпрокуратура подала иск о взыскании более 3,2 млрд руб. с 10 физических лиц и 7 компаний, участвовавших в реализации контрактов по строительству оборонительных объектов.

Согласно материалам Генпрокуратуры, в 2022–2023 годах из федерального бюджета в Курскую область было направлено 19,4 млрд руб. на строительство оборонительных сооружений — бетонных заграждений («зубы дракона»), рвов и укрепленных позиций. По указанию Смирнова, генподрядчиком стало АО «Корпорация развития Курской области».

По версии следствия, Лукин, Грабин и Мартьянова использовали служебное положение в интересах аффилированных лиц, получив 805 млн руб. за содействие в заключении контрактов. При этом подконтрольные им компании фактически не выполняли работы, ограничиваясь их имитацией.