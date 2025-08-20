Обвиняемых в хищении на фортификациях в Курской области ограничили в ознакомлении с делом

Бывшего главу АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его экс-помощника Игоря Грабина, которые обвиняются в хищениях в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, ограничили в ознакомлении с материалами дела. Такое решение принял Мещанский суд Москвы, сообщает ТАСС.

Согласно постановлению суда, окончательной датой ознакомления дела станет 27 августа.

Дело, выделенное в отдельное производство, состоит из 36 томов. Фигурантами этого дела также являются генеральный директор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов (экс-помощник Лукина) и бывший руководитель обанкротившейся подрядной строительной компании «КТК сервис» Андрей Воловиков. Ущерб по их делу составляет порядка 152 млн рублей.

Следствие просило установить срок ознакомления до 25 августа. Как заявил прокурор, фигуранты допустили злоупотребления при ознакомлении с материалами.

Лукина и Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Ранее Хинштейн заявил об упразднении Корпорации развития Курской области с «плохой кармой».