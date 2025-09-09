В Белгородской области ликвидировали пожар на нефтебазе после налета БПЛА

Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка Белгородской области полностью ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших в результате возгорания нет. При этом огонь затронул резервуары на нефтебазе, они оказались повреждены. Для ликвидации огня, по словам Гладкова, помимо пожарной техники МЧС привлекались пожарные поезда.

В утренней сводке Минобороны России сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили семь дронов над Белгородской областью. Другие подробности неизвестны.

Накануне губернатор региона писал, что четыре муниципалитета Белгородской области попали по удары украинской стороны. По его словам, прилеты были зафиксированы в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в Муроме, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа, а также в хуторе Леоновка Валуйского округа.

Ранее в МИД заявили об активизации ВСУ обстрелов школ и детских садов.