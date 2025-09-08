На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал о последствиях атак дронами в Белгородской обаласти

Гладков: ВСУ атаковали дронами четыре муниципалитета Белгородской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Четыре муниципалитета Белгородской области попали по удары Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник атаковал припаркованную ГАЗель. Другой дрон нанес удар по стоянке предприятия, там были повреждены трактор и грузовой автомобиль. В четырех частных домах были выбиты окна и перебита газовая труба.

В селе Муром после атаки FPV-дрона были повреждены входная группа и остекление частного домовладения. Из-за удара другого беспилотника загорелась хозпостройка, добавил губернатор.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа БПЛА сдетонировал на территории личного подсобного хозяйства, были повреждены ангар и трактор. Еще один дрон повредил легковой автомобиль. В селе Дунайка при детонации беспилотника загорелась кровля здания предприятия, возгорание ликвидировали, рассказал Гладков.

Также в хуторе Леоновка Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона были повреждены фасад и забор частного дома, а в селе Долгое — выбиты окна и поврежден фасад частного дома. В Борисовском районе в селе Березовка от удара FPV-дрона поврежден легковой автомобиль, рассказал глава области.

Он добавил, что по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

8 сентября в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили более 190 украинских дронов.

Ранее силы Черноморского флота РФ уничтожили быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

