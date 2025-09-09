Минобороны раскрыло подробности о ночной атаке ВСУ на Россию

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над территорией России. Об этом говорится в официальной ежедневной сводке в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что такое количество дронов самолетного типа было сбито с 23:00 8 сентября до 07:00 мск 9 сентября. Больше всего БПЛА — 15 — уничтожено над акваторией Черного моря. Также 7 вражеских беспилотников сбили в Белгородской области, еще 3 БПЛА удалось ликвидировать в Курской области, по 2 — над Крымом и Краснодарским краем, по 1 — в Тамбовской и Воронежской областях.

6 сентября российские конструкторы на слете в Великом Новгороде представили новый дрон-перехватчик, способный разгоняться до 380 км/ч, летать на высоте до 3 км и на расстояние до 10 км. Беспилотник можно будет запускать из тубуса. Сейчас ведется доработка бортового искусственного интеллекта, который будет отвечать за анализ данных, принятие решений в режиме реального времени и управление дроном. Кроме того, новейший перехватчик оснащен системой наведения с использованием машинного зрения, которая улучшает его маневренность и стабильность в воздухе.

