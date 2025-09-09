На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны раскрыло подробности о ночной атаке ВСУ на Россию

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 31 БПЛА над регионами России
true
true
true
close
Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над территорией России. Об этом говорится в официальной ежедневной сводке в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что такое количество дронов самолетного типа было сбито с 23:00 8 сентября до 07:00 мск 9 сентября. Больше всего БПЛА — 15 — уничтожено над акваторией Черного моря. Также 7 вражеских беспилотников сбили в Белгородской области, еще 3 БПЛА удалось ликвидировать в Курской области, по 2 — над Крымом и Краснодарским краем, по 1 — в Тамбовской и Воронежской областях.

6 сентября российские конструкторы на слете в Великом Новгороде представили новый дрон-перехватчик, способный разгоняться до 380 км/ч, летать на высоте до 3 км и на расстояние до 10 км. Беспилотник можно будет запускать из тубуса. Сейчас ведется доработка бортового искусственного интеллекта, который будет отвечать за анализ данных, принятие решений в режиме реального времени и управление дроном. Кроме того, новейший перехватчик оснащен системой наведения с использованием машинного зрения, которая улучшает его маневренность и стабильность в воздухе.

Ранее глава МЧС рассказал, как себя вести при атаках дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами