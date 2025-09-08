На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Радиационный туман накрыл север Подмосковья

Тишковец: радиационные туманы опустились на север Московской области
Густые радиационные туманы с видимостью местами до 50 метров наблюдались утром на севере Подмосковья — в Клину, Волоколамске и Дмитрове. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Опасное природное явление можно было наблюдать в Клину, Волоколамске и Дмитрове около шести часов утра. Влажность воздуха в это время достигала почти 100%, а видимость местами не превышала 50 метров.

Как объясняет эксперт, радиационные туманы образуются при малооблачной погоде и высокой влажности воздуха. Обычно такие туманы формируются в низинах и рассеиваются после восхода солнца благодаря прогреву и усилению ветра.

По словам Тишковца, радиационными их называют, потому что земля нагревается, поглощая солнечную радиацию. В свою очередь, нагретая земная поверхность и нагретая атмосфера сами излучают невидимую инфракрасную радиацию. Потом земная поверхность и атмосфера охлаждаются, а водяной пар конденсируется и образуется туман.

«Вся эта радиация — инфракрасная, не воспринимаемая глазом, нейтральная, не губительна для организма и не имеет ничего общего с радиоактивностью», — добавил Тишковец.

7 сентября жители Петербурга пожаловались на химический запах на улице. Он напоминал запах жженого пластика или проводки, серы, йода и хлора. Местные власти заверили, что все показатели находятся в норме, а причина запаха — неблагоприятные погодные условия и отсутствие ветра.

Ранее синоптик пообещал москвичам волну очень долгого бабьего лета.

