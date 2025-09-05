На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик пообещал москвичам волну очень долгого бабьего лета

Синоптик Шувалов: волна бабьего лета в Москве продолжится до 20 сентября
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Москве скоро начнется первая, очень долгая волна бабьего лета. Тепло в столице будет до 20-х чисел сентября, воздух со следующей недели начнет прогреваться в дневные часы до +23 градусов, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

До начала бабьего лета в столичном регионе сохранится умеренно теплая погода без осадков, температура воздуха останется на отметке около +20 градусов.

«Единственное, может быть, с 12-13 сентября по области ночью возможны туманы, — добавил Шувалов. — Осень рано или поздно придет, но по прогнозам, которые очень хорошо оправдываются, ее прихода пока не видно».

Погоду сейчас формирует антициклон, который вскоре начнет постепенно отходить с североевропейской территории страны к югу Урала. На это уйдет не менее 1,5-2 недель, поэтому в течение всего этого времени в Москве будет сохраняться зона высокого давления, теплая и сухая погода, заключил синоптик.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что, хотя сейчас в Москве и Московской области довольно прохладно, температура воздуха начнет повышаться уже в конце недели. Так, на выходных будет слабый ветер, минимальная температура в субботу и воскресенье +21..+23 градуса. Следующая неделя в столичном регионе, по ее словам, также будет теплой.

Ранее россиянам назвали 5 направлений, куда поехать на бабье лето.

