«Будто смесь пороховых газов с йодом»: жители Петербурга жалуются на химический запах

Жители Санкт-Петербурга жалуются на едкую вонь, от которой слезятся глаза. По их словам, она напоминает запах жженого пластика или проводки, серы, йода и хлора. Местные власти заверили, что все показатели находятся в норме. Запах появился из-за неблагоприятных погодных условий — отсутствия ветра, — он может сохраняться еще два дня. Депутат Виталий Милонов заявил, что на запах жалуются приезжие, а коренные жители города ко всему уже привыкли.

Вечером 6 сентября жители Санкт-Петербурга пожаловались на неприятный химический запах в городе, сообщила «Фонтанка». Изначально о «вони хлорки» заявили жители Невского района, затем жалобы поступили также из Центрального, Приморского, Петроградского, Фрунзенского и Колпинского районов.

«Во дворе на Архивной — будто смесь пороховых газов с йодом или хлором», — сказал изданию один из местных жителей.

Петербуржцы рассказали, что запах похож на горелый пластик, серу или «что-то галогенное».

Подписчики Telegram-канала SHOT в свою очередь сравнили его с жженой проводкой, йодом и хлором. По словам местных жителей, при выходе на улицу у них слезятся глаза, а кто-то даже чувствует неприятный привкус во рту, напоминающий вкус черного перца.

Виновата погода

В диспетчерской мобильной экологической службы заявили RT, что запах обусловлен метеорологическими условиями: в безветренном Санкт-Петербурге скапливаются продукты жизнедеятельности города . Ожидается, что ситуация продлится до двух дней. При этом экологи не зафиксировали превышений нормы загрязнения воздуха.

«До 8 сентября объявлены неблагоприятные метеоусловия. Сейчас фактически штиль, и запах не уходит. Это нужно переждать», — заявила служба в беседе с «Фонтанкой».

Комитет по природопользованию при этом предупредил жителей Санкт-Петербурга, что неприятный запах может сохраняться до 9 сентября . Там уточнили, что аварий и пожаров в северной столице не зафиксировано.

«Мобильная экологическая служба города провела экспресс-исследование атмосферного воздуха с помощью газоанализаторов. По результатам исследования сообщаем, что превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено. Данные со станции контроля атмосферного воздуха Центра экологического мониторинга, экспертизы, экологического просвещения и контроля за радиационной обстановкой «Минерал» также подтверждают, что показатели находятся в пределах нормы», — сказано в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора также взяли пробы воздуха по адресам потупивших к ним жалоб. Они не обнаружили нарушений. При этом в Роспотребнадзоре следят за развитием ситуации.

«Для Петербурга это [неблагоприятные метеорологические условия] нехарактерное явление с его ветреным и дождливым климатом. Зачастую причиной НМУ является не только безветренная погода, но и температурная инверсия. <...> В нормальных условиях температура воздуха уменьшается с высотой над уровнем земли, но при определенных метеоусловиях наблюдается обратная ситуация. То есть город накрывает на высоте «теплой крышкой» и нагретый воздух от поверхности не поднимается вверх», — пояснил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов RT.

«Надо просто принять»

Зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сказал aif.ru, что не ощущает неприятного запах в Санкт-Петербурге.

«Я ничего не ощущаю, на моем округе воздух чист. Чаще всего эти жалобы поступают от некоренных жителей. Мы привыкли, что в Санкт-Петербурге есть много неизведанного и таинственного. Надо просто это принять», — сказал он.

Весной 2024 года жители Санкт-Петербурга уже сообщали о неприятном запахе, но тогда он напоминал газ, жженую резину или канализацию. Сильнее всего жаловались жители Кировского района. В прошлый раз специалисты также не зафиксировали превышений концентрации загрязняющих веществ.