Мужчина справил нужду на храм в Подмосковье и забросал камнями священника

МК: в Подмосковье мужчина помочился на ограду храма и напал на священника
true
true
true
close
 Global Look Press

Мужчина справил нужду возле храма в Московской области. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Пушкино. Как рассказал настоятель церкви, толпа иностранцев отмечала какой-то праздник около храма, к которому примыкает сквер. Он предположил, что посетители были иностранцами, так как, по его мнению, «жители России, как правило, проявляют уважение к представителям других религий».

Один человек из толпы помочился на ограду храма. Священнослужитель сделал ему замечание, но в ответ в него полетели камни.

«Один из них все-таки попал в священника — к счастью, травм он не получил», — сообщается в публикации.

Известно, что мужчину еще не нашли.

До этого в Турции туристы из России привлекли внимание правоохранительных органов, посетив мечеть в Стамбуле. Молодые люди поцеловались во дворе, что вызвало негативную реакцию со стороны местных жителей. Пару обвинили в унижении религиозных ценностей.

Ранее неизвестные украли колокол с мемориала героям СВО в Ростовской области.

