Неизвестные украли колокол с мемориала героям СВО в Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области неизвестные украли колокол с мемориала героям СВО. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

В ведомстве начали искать похитителей и выяснять обстоятельства кражи после того, как узнали о пропаже колокола из интернета.

В марте прошлого года двое мужчин осквернили стихийный мемориал участникам СВО в центре Москвы. Суд счел обвиняемых в виновными и приговорил к двум с половиной и трем годам колонии-поселения.

А в феврале 2025-го был осужден мужчина, который в годовщину СВО пришел к памятнику писателя Тараса Шевченко в Петербурге и возложил цветы с лентами голубого и желтого цветов (это цвета украинского флага). Суд счел, что эти действия направлены на дискредитацию ВС РФ. Фигурант процесса вину признал, ему придется выплатить штраф в размере 40 тыс. руб.

Ранее мемориал на Кубани отремонтировали скотчем.