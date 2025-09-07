На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные украли колокол с мемориала героям СВО в Ростовской области

Полиция Ростовской области ищет похитителей колокола с мемориала героям СВО
true
true
true
close
Global Look Press

В Волгодонске Ростовской области неизвестные украли колокол с мемориала героям СВО. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

В ведомстве начали искать похитителей и выяснять обстоятельства кражи после того, как узнали о пропаже колокола из интернета.

В марте прошлого года двое мужчин осквернили стихийный мемориал участникам СВО в центре Москвы. Суд счел обвиняемых в виновными и приговорил к двум с половиной и трем годам колонии-поселения.

А в феврале 2025-го был осужден мужчина, который в годовщину СВО пришел к памятнику писателя Тараса Шевченко в Петербурге и возложил цветы с лентами голубого и желтого цветов (это цвета украинского флага). Суд счел, что эти действия направлены на дискредитацию ВС РФ. Фигурант процесса вину признал, ему придется выплатить штраф в размере 40 тыс. руб.

Ранее мемориал на Кубани отремонтировали скотчем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами