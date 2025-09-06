Туристы из России пойдут под суд в Турции за поцелуй во дворе мечети

В Турции туристы из РФ могут попасть в тюрьму из-за поцелуя во дворе мечети

Приехавшие на отдых туристы из России попали под суд в Турции. Об этом сообщает Readovka.

Инцидент, из-за которого на россиян обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, произошел в Стамбуле. Мужчина и женщина посетили мечеть Чамлыджа, во внутреннем дворе они обнялись и поцеловались.

Пару сняли на камеру, видео появилось в местных пабликах. Поведение путешественников вызвало недовольство у жителей страны. В ситуацию вмешалась прокуратура. Пара попыталась извиниться и объяснить, что не знала о правилах поведения в мечети.

«Извинений оказалось недостаточно – теперь они ждут суда», – сообщается в публикации.

Мужчину и женщину обвинили в унижении религиозных ценностей. В рамках закона за это предусмотрено до года тюрьмы.

До этого польские байкеры осквернили мемориал в поселке Медное Тверской области. Компания оставила после себя граффити, правоохранители задержали 39 человек.

Ранее вандалы осквернили Стену плача в Иерусалиме.