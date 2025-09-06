На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туристы из России пойдут под суд в Турции за поцелуй во дворе мечети

В Турции туристы из РФ могут попасть в тюрьму из-за поцелуя во дворе мечети
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Приехавшие на отдых туристы из России попали под суд в Турции. Об этом сообщает Readovka.

Инцидент, из-за которого на россиян обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, произошел в Стамбуле. Мужчина и женщина посетили мечеть Чамлыджа, во внутреннем дворе они обнялись и поцеловались.

Пару сняли на камеру, видео появилось в местных пабликах. Поведение путешественников вызвало недовольство у жителей страны. В ситуацию вмешалась прокуратура. Пара попыталась извиниться и объяснить, что не знала о правилах поведения в мечети.

«Извинений оказалось недостаточно – теперь они ждут суда», – сообщается в публикации.

Мужчину и женщину обвинили в унижении религиозных ценностей. В рамках закона за это предусмотрено до года тюрьмы.

До этого польские байкеры осквернили мемориал в поселке Медное Тверской области. Компания оставила после себя граффити, правоохранители задержали 39 человек.

Ранее вандалы осквернили Стену плача в Иерусалиме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами