Пойман один из осужденных, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

Правоохранители поймали одного из осужденных, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители поймали одного из осужденных, сбежавших из СИЗО №1 в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону.

«Восьмого сентября в 00.45 по местному времени сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый (Александр. — «Газета.Ru») Черепанов», — сказали в пресс-службе.

Там заявили, что мужчина не оказал сопротивления.

В ГУФСИН добавили, что розыск второго осужденного — Ивана Корюкова — продолжается.

1 сентября 24-летний Черепанов и 25-летний Корюков, обвиненные в покушении на теракт, сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге. Предполагается, что место заключения они смогли покинуть с помощью ключей от камеры и от проходной. Сейчас следствие выясняет — как осужденные могли получить ключи. Есть две версии — либо один из мужчин незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила, что причины побега могут быть разные, в том числе преступная халатность сотрудников и коррупция. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее две уголовницы из ростовской колонии сбежали во время работы на заводе.

