Две уголовницы из ростовской колонии сбежали во время работы на заводе

Две женщины-заключенные сбежали с лакокрасочного завода в Ростовской области, куда их отправили трудиться от колонии. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 42-летняя Мария (на фото) и 32-летняя Наталья вместе отбывали наказание в ИК-12 в Каменском районе. Первая села на 2 года и 2 месяца за угрозу жизни, а вторая — на 2 года и 10 месяцев за кражу. Приговоры вынесли в прошлом году, но подельницы сговорились и придумали план побега.

Утром 7 апреля женщин отправили в центр трудовой адаптации осужденных при лакокрасочном заводе. Преступницы дождались, пока надзиратели отвлеклись, и сбежали. Теперь им грозит до 4 лет лишения свободы плюсом к имеющимся срокам.

До этого в Подмосковье мужчина, обвиняемый в преступлении, попросился в туалет и сбежал из суда. Он вышел из зала суда, миновал пост охраны и покинул здание. Пропажу фигуранта обнаружили через две минуты, однако найти его не удалось. Мужчину объявили в розыск.

Ранее в США поймали преступника, сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назад.