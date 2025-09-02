Коррупция или халатность: как террористы смогли сбежать из СИЗО №1 в Екатеринбурге?

1 сентября из СИЗО №1 в Екатеринбурге сбежали двое заключенных, обвиненные в покушении на теракт. По данным СМИ, они могли выбраться через крышу. Преступников до сих пор разыскивают, а в изоляторе усилили меры безопасности. После произошедшего в СИЗО не пускают даже адвокатов для встречи с подзащитными. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что причины побега могут быть разные, в том числе преступная халатность сотрудников и коррупция. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Обвиняемые в терроризме могли сбежать из СИЗО №1 Екатеринбурга в результате коррупции. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева.

По словам правозащитницы, сбежать из любого следственного изолятора достаточно сложно. В то же время причины удачного побега могут быть разные, в том числе преступная халатность сотрудников учреждения, где-то оставивших ключи. Однако Меркачева отметила, что система безопасности СИЗО предполагает многоуровневую защиту, поэтому в таком случае заключенных бы обязательно задержали на каком-либо из этапов побега.

«Конечно, возможна и коррупционная составляющая: заключенных за руки, якобы в рамках каких-то мероприятий, просто могли провести до КПП. Но тут, конечно, к тем, кто это сделал, сразу возникают вопросы», — пояснила член СПЧ.

При этом Меркачева рассказала, что здание СИЗО №1 старое и там имелись проблемы с коммуникациями, которые, гипотетически, можно было использовать для побега. Однако заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по Свердловской области Николай Александров уточнил, что сбежать из такого учреждения все равно проблематично, так как там нет свободного перемещения .

Ева Меркачева также выразила мнение, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России не комментирует инцидент в Екатеринбурге, так как для сотрудников «побег страшнее смерти заключенного». Начальники СИЗО в таких случаях впадают в очень нервное состояние, так как в РФ «за побеги наказывают сильно». На кону сразу оказывается карьера.

По данным Ural Mash, в отношении сотрудников изолятора уже возбудили уголовное дело по статье о халатности. Если побег террористов не приведет к тяжким последствиям, максимальная ответственность составит год исправительных работ или три месяца ареста. При этом, как отмечает E1.RU, пока неясно, кто именно будет отвечать за произошедшее. Портал сообщил, что в Следственном комитете по Свердловской области от комментариев отказались.

Кто и как сбежал из СИЗО №1 в Екатеринбурге?

О побеге заключенных из СИЗО №1 стало известно 1 сентября. E1.RU со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что инцидент произошел 31 августа. При этом другие СМИ уточняли, что заключенные сбежали утром 1 сентября.

«Сбежавшие фигуранты могут обвиняться по статье «Террористический акт» за попытку поджога военкомата. Ориентировки на беглецов рассылались по отделам полиции»,

— говорилось в публикации E1.RU.

Позже выяснилось, что речь идет о 24-летних Александре Черепанове и Иване Корюкове. В мае 2023 года их задержали при попытке поджога военкоматов Кировского и Октябрьского районов. При себе у подозреваемых была пятилитровая канистра с бензином. Молодые люди планировали поджечь здание по заказу, за это им обещали 40 тыс. руб. Однако получить деньги не удалось, так как Черепанова и Корюкова задержали еще до поджога, когда они подошли к одному из военкоматов.

Оба молодых человека в октябре 2024 года были признаны виновными по статье о покушении на террористический акт, совершенном группой лиц (ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ). Черепанов получил семь лет лишения свободы, Корюков — 10,5 лет. В СИЗО №1 они дожидались этапирования в колонию.

Ural Mash писал, что, предварительно, они могли сбежать через крышу корпуса, после чего перебрались по кровлям епархии и ГУФСИН и скрылись в районе Ивановского кладбища. Местные жители, по информации Telegram-канала, утверждали, что видели беглецов на «Уралмаше» возле СНТ.

Telegram-канал Baza уточняет, что осужденные каким-то образом смогли выйти из камеры, а затем они взломали чердак в 6-м корпусе и вышли в город, передвигаясь по крышам. По пути они якобы переходили по крышам церкви, изолятора, больницы, а затем двинулись в сторону Ивановского кладбища.

2 сентября Черепанов и Корюкова объявили в федеральный розыск. По статье о побеге им может грозить до пяти лет колонии в дополнение к основному сроку.

Что происходит в СИЗО №1?

Во ФСИН до сих пор никак не комментировали побег заключенных. При этом в самом СИЗО усилили меры безопасности. E1.RU сообщил, что 1 сентября в изолятор не пускали даже адвокатов, а в судах сорвались некоторые заседания с участием задержанных.

«Защитников не пустили в учреждение. Причины официально не назывались, однако подобные меры обычно предпринимаются в случае чрезвычайных происшествий для обеспечения безопасности и проведения оперативных мероприятий», — рассказал Ura.ru один из юристов. Другой собеседник издания добавил, что в подобных ситуациях арестантов могут этапировать в другие изоляторы на неопределенный срок.

Ural Mash также отмечал, что на протяжении всего дня возле СИЗО дежурили силовики.