Появилась версия побега заключенных на Урале

Baza: заключенные из СИЗО в Екатеринбурге сбежали, раздобыв ключи
Depositphotos

Двое обвиняемых в терроризме сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге, предварительно раздобыв ключи. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что 24-летний Александр Ч. и 25-летний Иван К. смогли покинуть СИЗО при помощи ключей. Один из них сначала открыл свою камеру, потом освободил товарища. При этом у заключенного было два ключа: от камеры и так называемый «проходной». Затем мужчины вместе пробрались к прогулочному коридору, а оттуда на крышу и сбежали.

В настоящее время правоохранители устанавливают, как осужденный мог получить ключи. Предположительно, либо мужчина незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

СМИ ранее также писали, что мужчины могли выбраться через крышу. Преступников до сих пор разыскивают, а в изоляторе усилили меры безопасности. После произошедшего в СИЗО не пускают даже адвокатов для встречи с подзащитными. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что причины побега могут быть разные, в том числе преступная халатность сотрудников и коррупция. Предполагается, что сейчас сбежавшие могут скрываться на приусадебных участках в Свердловской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фигуранты дела о захвате заложников в ростовском СИЗО признали вину.

