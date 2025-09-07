Почти 70 беспилотников сбиты за ночь силами ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в 10 регионах России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Больше всего БПЛА было перехвачено в Краснодарском крае — 21. В Воронежской области сбили 13 беспилотников, 10 — в Белгородской области, семь — в Астраханской области, шесть — в Волгоградской области.

Кроме того, три дрона уничтожили над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области, по одному летательному аппарату сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Крыма, еще четыре — над акваторией Азовского моря.

В оперштабе Краснодарского края ночью рассказали, что обломки сбитого беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе.

В результате падения загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров ликвидировали.

Ранее в Адыгее беспилотник повредил жилые дома.