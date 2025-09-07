Аэропорт Нижнего Новгорода временно приостановил работу

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Сразу в нескольких регионах РФ действует режим опасности БПЛА.

По этой причине временные ограничения прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда.

Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА самолетного типа атаковали Россию в период с 20:00 до 00:00. Дежурные средства ПВО сбили 21 беспилотник над Белгородской областью, шесть — над Воронежской по два — над территорией Крыма и Брянской области.

Незадолго до полуночи в Пензенской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Губернатор Олег Мельниченко предупредил жителей о временных ограничениях работы мобильного интернета.

Ранее жители Таганрога и Ейска сообщили о взрывах и вспышках в небе.