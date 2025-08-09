На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи во время приостановки полетов

«Подъем»: в Сочи во время приостановки полетов закончилась еда в кафе аэропорта
В Сочи во время приостановки работы аэропорта пассажиры съели всю еду в кафе воздушной гавани. Об этом сообщает «Подъем».

По данным издания, несмотря на предоставление перевозчиками еды, воды и гостиницы, многим не удалось получить прохладительные напитки и горячее питание. Пока люди решали эти вопросы с авиакомпаниями, во многих заведениях под утро истощились запасы еды.

В публикации отмечается, что сейчас лайнеры обслуживаются в порядке готовности к полету. Как рассказал «Подъему» пассажир одного из отложенных рейсов, во время приостановки работы воздушной гавани некоторые путешественники чувствовали себя плохо, им потребовалась помощь медиков.

8 августа из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу КПП «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе, но выступление, которое предваряли сирены, все же состоялось.

Ранее момент эвакуации людей с пляжа в Сочи попал на видео.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
