В Киеве вспыхнул пожар в здании правительства

Пожар вспыхнул в правительственном здании в Киеве
Valentyn Ogirenko/Reuters

Пожар произошел в здании кабинета министров в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Печерском районе <...> горит здание кабмина», — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Печерском районе Киева произошло «возгорание в правительственном здании». На месте происшествия работают пожарные службы.

Накануне сообщалось, что в Киеве были слышны звуки взрывов. В столице работали средства противовоздушной обороны (ПВО).

6 сентября в Киеве вспыхнул пожар на кондитерской фабрике «Рошен» (бывшая Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса), которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Позднее пожар на фабрике был ликвидирован.

Ранее на Украине произошел пожар после взрыва на заводе.

