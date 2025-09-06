В Киеве потушили пожар на кондитерской фабрике Порошенко

Спикер ГСЧС Киева Петров сообщил о ликвидации пожара на фабрике «Рошен»

Сотрудники фабрики «Рошен» в столице Украины ликвидировали возникшее на предприятии возгорание. Об этом в комментарии для агентства «РБК-Украина» сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Киева Павел Петров.

«Сотрудники <...> сумели потушить возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — рассказал он.

По словам Петрова, в результате пожара никто не пострадал.

Возгорание на кондитерской фабрике «Рошен», принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, произошло 6 сентября. Подробности, в том числе причины пожара, к текущему моменту не поступали.

5 сентября на территории бывшего завода по производству комбайнов в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) произошел масштабный пожар. Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва незадолго до начала возгорания.

Как писало местное издание «Инсайдер», огонь охватил складские помещения. Площадь пожара не уточнялась, но в материале подчеркивалось, что она «огромная». «РБК-Украина» сообщило, что в связи с возгоранием с территории предприятия эвакуировали сотрудников.

Ранее в Закарпатской области больше суток не могли потушить пожар на заводе.