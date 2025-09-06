На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве потушили пожар на кондитерской фабрике Порошенко

Спикер ГСЧС Киева Петров сообщил о ликвидации пожара на фабрике «Рошен»
true
true
true

Сотрудники фабрики «Рошен» в столице Украины ликвидировали возникшее на предприятии возгорание. Об этом в комментарии для агентства «РБК-Украина» сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Киева Павел Петров.

«Сотрудники <...> сумели потушить возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — рассказал он.

По словам Петрова, в результате пожара никто не пострадал.

Возгорание на кондитерской фабрике «Рошен», принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, произошло 6 сентября. Подробности, в том числе причины пожара, к текущему моменту не поступали.

5 сентября на территории бывшего завода по производству комбайнов в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) произошел масштабный пожар. Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва незадолго до начала возгорания.

Как писало местное издание «Инсайдер», огонь охватил складские помещения. Площадь пожара не уточнялась, но в материале подчеркивалось, что она «огромная». «РБК-Украина» сообщило, что в связи с возгоранием с территории предприятия эвакуировали сотрудников.

Ранее в Закарпатской области больше суток не могли потушить пожар на заводе.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами