На Украине произошел пожар после взрыва на заводе

В украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на территории бывшего завода по производству комбайнов произошел масштабный пожар после взрыва. Об этом сообщают местные СМИ, которые публикуют кадры с места происшествия, на которых виден столб черного дыма.

По данным украинского издания «Инсайдер», огонь охватил складские помещения, площадь возгорания не уточняется, однако отмечается, что она «огромная». Очевидцы слышали взрыв незадолго до начала пожара.

Агентство РБК-Украина сообщает, что с территории завода эвакуировали сотрудников.

5 сентября издание «Страна.ua» написало, что в Днепре после ночного удара Вооруженных сил (ВС) России начался сильный пожар, горожан предупредили о химической опасности. По словам сотрудника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Ковтонюка, были приняты необходимые меры, чтобы избежать возможного поражения населения.

Как сообщал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в ночь на 5 сентября десятки дронов ВС РФ атаковали цели в Днепре и в окрестностях города. В том числе был нанесен удар беспилотниками по предприятию, в результате чего там вспыхнул сильный пожар, и была объявлена химическая опасность.

Ранее Песков заявил, что российские военные бьют исключительно по военным целям.