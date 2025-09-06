На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве вспыхнул пожар на кондитерской фабрике экс-президента Украины

В Киеве произошел пожар на кондитерской фабрике «Рошен» Порошенко

Кондитерская фабрика «Рошен» (бывшая Киевская кондитерская фабрика им. Карла Маркса) горит в Киеве. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Подробности происшествия не приводятся. На видеокадрах видно, как в районе фабрики поднимается столб дыма.

До этого сообщалось, что депутаты, представляющие партию «Справедливая Россия — За правду» в нижней палате парламента, решили проверить законность продажи конфет украинской компании «Рошен» на маркетплейсах. Законодатели обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность сбыта товаров украинской компании. Также они направили обращения в сами маркетплейсы, потребовав изъять кондитерские изделия из продажи

«Рошен» (Roshen) — украинская компания, считающаяся одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Она принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который занимал соответствующий пост с 2014 по 2019 год.

Ранее акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» передали в доход РФ.

