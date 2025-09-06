В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве слышны звуки взрывов, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает «РБК-Украина».

«В Киеве раздаются взрывы. По вражеским целям работает ПВО», — отмечается в сообщении.

В украинской столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.

По данным журналистов, в городе Запорожье произошло не менее семи «прилетов БПЛА», там начались пожары.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

5 сентября на территории бывшего завода по производству комбайнов в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) произошел масштабный пожар. Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва незадолго до начала возгорания.

Ранее в Киеве произошел пожар на кондитерской фабрике «Рошен» Порошенко.