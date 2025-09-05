В ГД предложили компенсировать траты на лекарства некоторым пенсионерам

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили руководителю Минздрава РФ Михаилу Мурашко выплачивать малоимущим пенсионерам компенсацию за расходы на лекарства за счет бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Просим вас рассмотреть возможность введения механизма полной компенсации стоимости, назначенных лекарственных препаратов для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного регионального прожиточного минимума», — говорится в обращении.

Как объяснил журналистам Миронов, реализация инициативы позволит поддержать десятки миллионов пенсионеров, чья пенсия не позволяет многим из них приобретать медикаменты.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что в октябре 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре.

Он уточнил, что у таких пенсионеров страховая пенсия по старости в октябре будет на 27,6% выше сентябрьской выплаты.

Ранее в Госдуме пообещали проиндексировать военные пенсии.