На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ГД предложили компенсировать траты на лекарства некоторым пенсионерам

В РФ предложили компенсировать траты на лекарства малоимущим пенсионерам
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили руководителю Минздрава РФ Михаилу Мурашко выплачивать малоимущим пенсионерам компенсацию за расходы на лекарства за счет бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Просим вас рассмотреть возможность введения механизма полной компенсации стоимости, назначенных лекарственных препаратов для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного регионального прожиточного минимума», — говорится в обращении.

Как объяснил журналистам Миронов, реализация инициативы позволит поддержать десятки миллионов пенсионеров, чья пенсия не позволяет многим из них приобретать медикаменты.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что в октябре 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре.

Он уточнил, что у таких пенсионеров страховая пенсия по старости в октябре будет на 27,6% выше сентябрьской выплаты.

Ранее в Госдуме пообещали проиндексировать военные пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами