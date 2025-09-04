Россиянам пообещали рост пенсий в октябре

В октябре 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре 2025 года, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Получатели страховых пенсий по старости – 80-летние юбиляры сентября получат увеличенные на 10,2 тыс. рублей. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей. Если допустим страховая пенсия у такого пенсионера в сентябре 2025 года составляла 37 тыс. рублей, то в октябре 2025 года она будет равна превысит 47 тыс. рублей», — отметил экономист.

Он уточнил, что у пенсионера из приведенного примера страховая пенсия по старости в октябре будет на 27,6% выше сентябрьской выплаты.

Балынин сказал, что подавать заявления о перерасчете пенсии человеку или его родственникам ни дистанционно, ни при личном обращении не нужно: у Социального фонда России все необходимые данные есть, увеличение пройдет автоматически.

Балынин добавил, что в октябре 2025 года будут увеличены на 7,6% пенсии у тех, кто их получает по линии Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России и ряда других органов государственной власти.

«Изначально планировалось увеличить на 4,5%, но затем было принято решение о росте процента индексации. Увеличение будет осуществлено автоматически, никакие заявления подавать не нужно. Также получатели доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности в случае отсутствия учета каких-либо данных могут сообщить об этом путем подачи заявления не позднее 30 сентября 2025 года. В таком случае в ноябре такая доплата будет скорректирована с учетом поданных сведений», — отметил экономист.

