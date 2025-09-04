На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали рост пенсий в октябре

Экономист Балынин: пенсии 80-летних россиян вырастут на 10 тыс. руб. в октябре
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В октябре 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре 2025 года, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Получатели страховых пенсий по старости – 80-летние юбиляры сентября получат увеличенные на 10,2 тыс. рублей. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей. Если допустим страховая пенсия у такого пенсионера в сентябре 2025 года составляла 37 тыс. рублей, то в октябре 2025 года она будет равна превысит 47 тыс. рублей», — отметил экономист.

Он уточнил, что у пенсионера из приведенного примера страховая пенсия по старости в октябре будет на 27,6% выше сентябрьской выплаты.  

Балынин сказал, что подавать заявления о перерасчете пенсии человеку или его родственникам ни дистанционно, ни при личном обращении не нужно: у Социального фонда России все необходимые данные есть, увеличение пройдет автоматически.

Балынин добавил, что в октябре 2025 года будут увеличены на 7,6% пенсии у тех, кто их получает по линии Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России и ряда других органов государственной власти.

«Изначально планировалось увеличить на 4,5%, но затем было принято решение о росте процента индексации. Увеличение будет осуществлено автоматически, никакие заявления подавать не нужно. Также получатели доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности в случае отсутствия учета каких-либо данных могут сообщить об этом путем подачи заявления не позднее 30 сентября 2025 года. В таком случае в ноябре такая доплата будет скорректирована с учетом поданных сведений», — отметил экономист.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда россиян ждет увеличение социальных пенсий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами