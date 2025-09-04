На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме пообещали проиндексировать военные пенсии

Депутат Нилов объявил об индексации военных пенсий в 2025 и 2026 годах
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В октябре военные пенсионеры получат проиндексированную пенсию, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что эти выплаты зависят от повышения должностных окладов военных.

«Все те, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября получат ее уже проиндексированную», — сказал депутат.

По его словам, в 2026 году военная пенсия тоже будет проиндексирована. Эти средства заложат в бюджет осенью.

В конце августа, спустя полгода, России удалось перечислить в бюджет Латвии почти €13 млн для выплаты военных пенсий и пособий гражданам РФ, проживающим в стране. Москва перевела €12 995 587 за три квартала 2025 года. Министерство финансов Латвии подтвердило поступление средств, а министерство благосостояния ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров для распределения выплат.

Ранее в Госдуме назвали категории россиян, которые могут получать две пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами