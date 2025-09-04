В Госдуме пообещали проиндексировать военные пенсии

Депутат Нилов объявил об индексации военных пенсий в 2025 и 2026 годах

В октябре военные пенсионеры получат проиндексированную пенсию, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что эти выплаты зависят от повышения должностных окладов военных.

«Все те, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября получат ее уже проиндексированную», — сказал депутат.

По его словам, в 2026 году военная пенсия тоже будет проиндексирована. Эти средства заложат в бюджет осенью.

В конце августа, спустя полгода, России удалось перечислить в бюджет Латвии почти €13 млн для выплаты военных пенсий и пособий гражданам РФ, проживающим в стране. Москва перевела €12 995 587 за три квартала 2025 года. Министерство финансов Латвии подтвердило поступление средств, а министерство благосостояния ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров для распределения выплат.

Ранее в Госдуме назвали категории россиян, которые могут получать две пенсии.