В парламенте Британии во время выступления Стармера хотели включить звуки секса

Leon Neal/Reuters

Служба безопасности британского парламента помешала включить звуки секса во время выступления премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом пишет The Times.

По информации журналистов, в зале заседаний законодателей в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, на котором должны были включиться звуки секса в ходе традиционного выступления главы правительства Соединенного Королевства. Устройство обнаружили рядом с передней скамьей, места на которой обычно занимают члены кабинета министров.

На фоне произошедшего было начато расследование. Кто решил устроить такой розыгрыш, пока неизвестно.

4 сентября Стармер обратился к так называемой «коалиции желающих», заседание которой прошло в Елисейском дворце в Париже, и заявил, что они дали «нерушимое обещание» Украине. Как отметил премьер-министр, членам «коалиции желающих» необходимо пойти еще дальше, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина и добиться прекращения боевых действий.

Глава британского правительства добавил, что российскому лидеру якобы нельзя доверять и что он намеренно затягивает мирные переговоры, одновременно нанося удары по территории Украины.

Ранее в правительстве Великобритании заявили о готовности «коалиции желающих» поставлять на Украину ракеты большой дальности.

