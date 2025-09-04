Стармер рассказал о «нерушимом обещании» Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к так называемой «коалиции желающих», заявив, что они дали «нерушимое обещание» Украине. Об этом рассказал представитель Даунинг-стрит, на которого ссылается Sky News.

Так, Стармер предупредил, что Владимиру Путину якобы нельзя доверять и что российский лидер намеренно затягивает мирные переговоры, одновременно нанося удары по Украине.

«Премьер-министр подчеркнул, что группа взяла на себя нерушимое обязательство перед Украиной при поддержке президента Трампа, и стало очевидно, что теперь им нужно пойти еще дальше, чтобы оказать давление на Путина и добиться прекращения боевых действий», — сказал премьер Британии.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила основные задачи заседания «коалиции желающих», которое 4 сентября проходит в Париже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и других лидеров.

По ее словам, Брюссель работает над тремя основными задачами по гарантиям безопасности Киеву: над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием иностранных сил в стране при поддержке США и над укреплением обороны самой Европы.

Ранее глава МО Британии заговорил о передаче Украине новейших ракет Nightfall.