«Коалиция желающих» захотела поставить Украине ракеты большой дальности

Участники так называемой «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Киеву ракеты большой дальности. Об этом сообщает правительство Великобритании, передает РИА Новости.

«Премьер-министр... приветствовал заявления партнеров по «Коалиции желающих» о поставках ракет большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления поставок в страну», — говорится в сообщении правительства.

До этого американская газета The New York Times писала о том, что большинство стран Европы боятся отправлять военных на Украину, опасаясь потенциального конфликта с Россией.

Государства, пишет NYT, сомневаются, действительно ли Вашингтон поддержит их в военном отношении в случае «нападения на войска стран НАТО».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила основные задачи заседания «коалиции желающих», которое 4 сентября проходит в Париже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и других лидеров.

По ее словам, Брюссель работает над тремя основными задачами по гарантиям безопасности Киеву: над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием иностранных сил в стране при поддержке США и над укреплением обороны самой Европы.

Ранее Ермак объяснил свое видение гарантий безопасности для Украины.