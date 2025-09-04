Два рейса из Москвы в Геленджик перенаправили в Минеральные Воды

Два рейса из Домодедово в Геленджик перенаправлены из-за непогоды в Минводы

Два рейса Москва — Геленджик и Геленджик — Москва перенаправили в аэропорт Минеральных Вод. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика «Уральские авиалинии».

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (ветер) <...> рейсы U6-115/116 по маршруту Домодедово - Геленджик - Домодедово будут выполнены в/из аэропорта Минеральные Воды», — говорится в сообщении.

В авиакомпании обещали оплатить проезд пассажиров из Геленджика в Минеральные Воды.

1 сентября в аэропорту Калининграда задержали более десяти рейсов из-за сильного тумана. На прилет задерживались рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

В тот же день два самолета, следовавшие из Абакана и Калининграда в Екатеринбург, ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что воздушная гавань продолжает работать. При этом пассажиров предупредили о возможных изменениях в графике полетов из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Ранее Путин открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровск.