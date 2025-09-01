На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два самолета ушли на запасной аэродром из-за погодных условий в Екатеринбурге

В небе над Екатеринбургом два самолета ушли на запасной аэродром из-за тумана
true
true
true
close
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Два самолета из Абакана и Калининграда ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта «Кольцово».

«Из-за сильного тумана на аэродроме экипажами самолетов из Абакана и Калининграда было принято решение уйти на запасной», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, воздушная гавань продолжает работу. Специалисты отметили, что текущие метеоусловия могут повлиять на расписание полетов.

До этого стало известно, что в нижегородском аэропорту Стригино временно ограничили полеты гражданской авиации. При этом причины введения мер не сообщались.

31 августа Международный аэропорт Сочи начал работать в штатном режиме после ограничений. По данным пресс-службы, во время ограничений четыре борта приняли решение уйти на запасные аэродромы. Специалисты добавили, что в условиях корректировок расписания к работе аэропорта были привлечены дополнительные силы.

Ранее была названа причина посадки рейса Лондон — Пекин в Нижневартовске.

