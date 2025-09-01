На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 10 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда

В аэропорту Калининграда в связи с сильным туманом задержали 14 рейсов
true
true
true
close
Михаил Голенков/РИА Новости

Сильный туман послужил причиной задержки 14 рейсов в аэропорту Калининграда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Рейсы задерживаются из-за тумана», — говорится в заявлении.

По состоянию на 8:15 по местному времени (9:15 мск) на прилет задерживались рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Также сотрудникам аэропорта пришлось перенести время отправки самолетов в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

1 сентября два самолета, следовавшие из Абакана и Калининграда в Екатеринбург, ушли на запасной аэродром из-за сильного тумана. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что воздушная гавань продолжает работать. При этом пассажиров предупредили о возможных изменениях в графике полетов из-за неблагоприятных метеорологических условий.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде приостановил прием и выпуск самолетов. Временные ограничения действовали примерно с 5:10 до 6:32 мск.

Ранее в РФ опоздавшим на самолет пассажирам разрешили не покупать новый билет обратно.

