Путин открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровск

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровск. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) сделано многое, но предстоит сделать еще больше. По словам Путина, «есть, над чем работать».

Владимир Путин пробудет на Дальнем Востоке два дня. В его расписании стоит участие в ряде мероприятий. В частности, 4 сентября российский лидер встретится с почетными гостями Восточного экономического форума (ВЭФ). На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ и ответит на вопросы присутствующих.

Также в ходе своей поездки Путин рассмотрит вопросы развития Дальнего Востока, даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, ожидается встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса региона.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее Путин посетил филиал центра «Россия» во Владивостоке.