Союз туриндустрии раскрыл цены на путешествия в Китай после введения безвиза

В России спрос на авиабилеты в Китай подскочил в 1,5 раза после сообщения об отмене визового режима. Стоимость туров по-прежнему различается в зависимости от направления, а также от курса валют, рассказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

На данный момент, по данным Ассоциации туроператоров России, самый дешевый билет в Пекин из Москвы обойдется россиянам в 38,7 тыс. рублей. За первую половину этого года в Китае побывали более миллиона граждан России, отмена виз увеличит турпоток еще на 30-40%, считает Горин. По его словам, курорт острова Хайнань уже демонстрирует двукратный рост туристов.

«Цена путешествия на Хайнань стартует от 150 тысяч рублей, что сопоставимо с Турцией, а может, и дешевле. Благодаря большому предложению по перелетам, а это как минимум 170 рейсов в неделю, цены конкурируют даже с некоторыми внутренними направлениями», — отметил вице-президент РСТ.

Стоимость туров, по его словам, будет колебаться в зависимости от курсов валют этой осенью – на фоне наблюдаемой устойчивости рубля они пока остаются стабильными.

В числе основных направлений для поездок лидирует Пекин, основными местами притяжения туристов специалисты называют Запретный город, площадь Тяньаньмэнь, участки Великой Китайской стены. Во второй половине сентября в столицу КНР можно отправиться за 163 тыс. рублей за двоих при бронировании семи ночей в четырехзвездочном отеле.

Также россиян привлекает Шанхай, известный как один из самых населенных городов с самым протяженным метро в мире. Здесь туристы стараются посетить набережную Вайтань, увидеть исторические здания колониальной эпохи, знаменитую Шанхайскую башню и так далее. Цены на туры из Москвы стоят от 165 тысяч рублей на семь ночей в четырехзвездочный отель.

Что касается курорта острова Хайнань, то стоимость туров из Москвы в Санью стартует от 147 тыс. рублей за двоих при заселении в трехзвездочный отель с завтраками.

Напомним, власти Китая вводят безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Таким образом, с 15 сентября текущего года по 14 сентября следующего года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении россиян, имеющих обычные паспорта. В РФ на этом фоне прогнозируют бум не только туристических, но и бизнес-поездок в КНР. Так, аналитики сервиса оптовых закупок товаров из Китая от Точка Банка рассказали «Газете.Ru», что с отменой визового режима российские предприниматели начнут чаще лично знакомиться с производителями и новыми поставщиками. Уже сегодня многие бизнесмены обращаются в сервис, чтобы им подобрали поставщика под конкретный запрос и проверили его надежность, но большая часть предпринимателей — 70% — предпочитают лично решать эти вопросы и договариваться без посредников.

