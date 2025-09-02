В России спрогнозировали бум бизнес-поездок в Китай после отмены виз

Спрос на бизнес-поездки в Китай после введения безвиза может вырасти в 1,5 раза

В России после объявления об отмене визового режима с Китаем стремительно растет интерес не только к туристическим поездкам в Поднебесную, но и к бизнес-поездкам. Как прогнозируют аналитики сервиса оптовых закупок товаров из Китая от Точка Банка, в ближайшее время спрос может увеличиться в полтора раза.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Аналитики приводят данные, согласно которым в прошлом году Китай с деловыми целями посетили 1,6 млн российских граждан. Для сравнения, годом ранее, в 2023-м, таких визитов было более чем вдвое меньше. В сервисе заявили, что с отменой визового режима российские предприниматели начнут чаще лично знакомиться с производителями и новыми поставщиками.

Представители компании также рассказали, что многие бизнесмены обращаются в сервис, чтобы им подобрали поставщика под конкретный запрос и проверили его надежность, но большая часть предпринимателей — 70% — предпочитают лично решать эти вопросы и договариваться без посредников. В частности, это наиболее распространено среди владельцев собственных брендов, которые благодаря личному контакту стремятся удешевить производство, а также тщательно контролировать все процессы.

В октябре в Китае пройдет Кантонская ярмарка, которая, по мнению аналитиков, станет важным событием в свете отмены безвизового режима. На этой площадке предприниматели сами находят продавцов и договариваются о сделках.

Визы для россиян Китай отменит с 15 сентября. В стране можно будет находиться 30 дней с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год.

