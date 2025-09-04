В Минтрансе рассказали, как изменится авиасообщение России с Китаем после отмены виз

Минтранс РФ: частота авиарейсов с КНР может вырасти со снятием визового режима

Частота авиарейсов между РФ и Китаем может быть увеличена после введения безвизового режима для россиян. Об этом сообщил в ходе брифинга министр транспорта РФ Андрей Никитин на полях Восточно-экономического форума (ВЭФ-2025), передает ТАСС.

«Да, может быть», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Министр также согласился с оценкой Ассоциации туроператоров России (АТОР) о возможном росте потока пассажиров из России в Китай на 30-40%. Никитин подчеркнул, что ведомство будет учитывать этот фактор при «планировании всего транспорта».

Пекин с 15 сентября отменит визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В АТОР и РСТ прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спрос на авиабилеты в Китай вырос на 50%.