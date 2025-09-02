Россия и Китай заключили соглашение о взаимной отмене виз

Власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам китайских граждан и других стран Пекин принял решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд на территорию КНР. Таким образом, с 15 сентября текущего года по 14 сентября следующего года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении россиян, имеющих обычные паспорта.

В мае директор департамента информации и печати МИД КНР сообщила, что власти Китая расширили безвизовый режим для 47 стран. В перечень вошли Франция, Германия, Новая Зеландия, Испания, Италия и другие страны. Список был дополнен Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном и Оманом.

Ранее Россия и Иордания заключили соглашение о взаимной отмене виз.