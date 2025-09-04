На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трутнев рассказал Путину о росте численности населения на Дальнем Востоке

Трутнев: в 2024 году на Дальний Восток переехали 24 тысячи россиян
Yuri Maltsev/Reuters

В 2024 году на Дальний Восток переехали 24 тысячи россиян. Об этом президенту России Владимиру Путину в рамках ВЭФ сообщил полномочный представитель главы РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

По его словам, в 1990-е годы ситуация с численностью населения в регионе носила угрожающий характер, и российский лидер неоднократно поручал стабилизировать приток.

«И сегодня мы можем докладывать о притоке населения. 24 тысячи жителей России в 2024 году переехали на Дальний Восток», — доложил Трутнев президенту в ходе презентации результатов развития Дальневосточного федерального округа.

Во Владивостоке с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет десятый Восточный экономический форум. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

В ходе форума заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев заявил, что минвостокразвития рассматривает цифровую валюту как новый способ для привлечения капитала на Дальний Восток. Он отметил, что Дальний Восток нуждается в инвестициях.

Ранее в Сбере назвали снижение ключевой ставки особенно важным для Дальнего Востока.

