В Сбере назвали снижение ключевой ставки особенно важным для Дальнего Востока

Ведяхин: смягчение ключевой ставки придаст импульс развитию Дальнего Востока
Владимир Астапкович/РИА Новости

Снижение ключевой ставки будет особенно важно для Дальнего Востока, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

Он отметил, что большие расстояния, нехватка инфраструктуры и дефицит залогов делают финансовые условия ключевыми для экономики региона.

«Мы уверены, что смягчение политики придаст новый импульс развитию макрорегиона», — сказал он.

По словам Ведяхина, последние годы Дальний Восток развивался, опережая темпы других регионов России. Он добавил, что с 2019 года выпуск базовых отраслей в ДФО вырос на 24% против 16% по стране.

«Дело не в меньшей подверженности негативным факторам и высоким ставкам — в регионе такая же закредитованность компаний, около 50%, как и в остальных частях страны (коэффициент автономии по данным Росстата). Закредитованность населения так же близка к общероссийским в большинстве субъектов региона», — сказал Ведяхин.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

