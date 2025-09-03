На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Дальнем Востоке предложили новый способ для привлечения капитала

Минвостокразвития рассмотрит цифровую валюту для привлечения капитала
true
true
true
close
ВЭФ

Минвостокразвития рассматривает цифровую валюту как новый способ для привлечения капитала на Дальний Восток, заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что Дальний Восток нуждается в инвестициях.

«Наш блок правительства, ответственный за развитие Дальнего Востока, конечно, цифровую валюту рассматривает в первую очередь как дополнительную возможность привлечения капитала», — сказал он.

Также Алтабаев добавил, что основным вкладом в валовый региональный продукт являются добыча и переработка природных ресурсов в регионе и в Арктике.

«У нас есть своя госпрограмма, мы ей активно пользуемся, но бюджетный рубль, как известно, всегда априори дефицитный и тяжелый в эксплуатации», — отметил Алтабаев.

По его словам, в регионе уже есть компании, которые пользуются цифровыми активами.

«Мы, чиновники, сейчас активно думаем над тем, как нам перевести наши институты развития в эту отрасль. Надеюсь, что по результатам этого ВЭФ будут соответствующие поручения президента», — сказал он.

Алтабаев подчеркнул, что цифровая финансовая валюта упростит все процедуры.

«Товарооборот Дальнего Востока ежегодно порядка $40 млрд, то есть здесь тоже есть, над чем работать», — заключил он.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

ВЭФ-2025
