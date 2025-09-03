На Дальнем Востоке предложили новый способ для привлечения капитала

Минвостокразвития рассматривает цифровую валюту как новый способ для привлечения капитала на Дальний Восток, заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что Дальний Восток нуждается в инвестициях.

«Наш блок правительства, ответственный за развитие Дальнего Востока, конечно, цифровую валюту рассматривает в первую очередь как дополнительную возможность привлечения капитала», — сказал он.

Также Алтабаев добавил, что основным вкладом в валовый региональный продукт являются добыча и переработка природных ресурсов в регионе и в Арктике.

«У нас есть своя госпрограмма, мы ей активно пользуемся, но бюджетный рубль, как известно, всегда априори дефицитный и тяжелый в эксплуатации», — отметил Алтабаев.

По его словам, в регионе уже есть компании, которые пользуются цифровыми активами.

«Мы, чиновники, сейчас активно думаем над тем, как нам перевести наши институты развития в эту отрасль. Надеюсь, что по результатам этого ВЭФ будут соответствующие поручения президента», — сказал он.

Алтабаев подчеркнул, что цифровая финансовая валюта упростит все процедуры.

«Товарооборот Дальнего Востока ежегодно порядка $40 млрд, то есть здесь тоже есть, над чем работать», — заключил он.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».