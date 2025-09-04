В России пообещали «закручивание гаек» по продаже алкоголя

Губернаторы четырех регионов Дальнего Востока заявили о планах по ужесточению правил продажи алкоголя. Об этом пишет РБК.

«Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки», — сказал РБК губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях Восточного экономического форума. Речь идет о сокращении мест продаж и увеличении разрешенного радиуса продаж алкоголя.

По его словам, в данный момент точек продаж алкоголя достаточно, однако алкоголь в шаговой доступности — это неправильно.

В Амурской области в ближайшее время будет ограничено допустимое расстояние между точками продажи алкоголя и соцобъектами, а также жилыми домами, рассказал губернатор региона Василий Орлов.

Ужесточать требования к продаже алкоголя пообещал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Обеспечить соблюдение законодательства в этой сфере намерен глава Якутии Айсен Николаев, а глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что власти региона изучат этот вопрос.

В последнее время некоторые регионы РФ начали ужесточать правила продажи алкоголя. Больше всех отличилась Вологодская область, где разрешили продавать алкоголь только в будние дни с 12:00 до 14:00.

С 1 сентября в Московской области запретили продавать алкоголь во дворах жилых многоэтажных домов.

Ранее в России предложили повысить до 21 года возраст покупки спиртного.