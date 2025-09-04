На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России пообещали «закручивание гаек» по продаже алкоголя

Губернаторы четырех регионов заявили об ужесточении правил продажи алкоголя
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Губернаторы четырех регионов Дальнего Востока заявили о планах по ужесточению правил продажи алкоголя. Об этом пишет РБК.

«Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки», — сказал РБК губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях Восточного экономического форума. Речь идет о сокращении мест продаж и увеличении разрешенного радиуса продаж алкоголя.

По его словам, в данный момент точек продаж алкоголя достаточно, однако алкоголь в шаговой доступности — это неправильно.

В Амурской области в ближайшее время будет ограничено допустимое расстояние между точками продажи алкоголя и соцобъектами, а также жилыми домами, рассказал губернатор региона Василий Орлов.

Ужесточать требования к продаже алкоголя пообещал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Обеспечить соблюдение законодательства в этой сфере намерен глава Якутии Айсен Николаев, а глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что власти региона изучат этот вопрос.

В последнее время некоторые регионы РФ начали ужесточать правила продажи алкоголя. Больше всех отличилась Вологодская область, где разрешили продавать алкоголь только в будние дни с 12:00 до 14:00.

С 1 сентября в Московской области запретили продавать алкоголь во дворах жилых многоэтажных домов.

Ранее в России предложили повысить до 21 года возраст покупки спиртного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами