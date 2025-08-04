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В Подмосковье ограничат продажу алкоголя

В Подмосковье с 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя во дворах домов
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Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области с 1 сентября 2025 года будет запрещено продавать алкоголь во дворах жилых многоэтажных домов. Об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, передает РИА Новости.

Этот закон был принят местной думой во время весенней сессии после многочисленных жалоб граждан. Люди пожаловались депутатам на то, что из-за этих торговых точек они часто сталкиваются с шумом и ссорами.

После вступления закона в силу лицензии на продажу алкогольной продукции смогут получить лишь те магазины, у которых вход находится со стороны улицы, а не двора. Если у них уже есть лицензии, новая не понадобится.

При этом для предприятий общественного питания, которые находятся в многоэтажках, смогут продавать спиртное в промежутках с 23:00 до 08:00 часов, за исключением ресторанов, рассказал Брынцалов.

Сейчас в Мособлдуме рассматривают новые меры для недопущения появления фальшивых кафе на месте закрытых магазинов с алкоголем.

В июле глава Карелии Артур Парфенчиков и региональные депутаты предложили ввести запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах на территории подвальных, подземных и цокольных этажей многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что в России в первом полугодии 2025 года снизились продажи водки.

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